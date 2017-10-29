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Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı

29 Ekim 2017 15:34

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı.
Kentte, Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıl dönümü kutlamaları Vali Ömer Toraman\'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Program daha sonra Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan etkinliklerle sürdü. Buradaki etkinlikleri izleyenlere Vali Ömer Toraman ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından bayrak dağıtıldı. Program Vali Toraman, 48\'inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu,ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu\'nun halkı selamlaması ile başladı. Ardından günün anlamına ilişkin konuşma yapan Vali Toraman, şöyle dedi:
\"Milletimizin tarihteki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyetimizin 94’ncü yılı, Türk milletinin en büyük bayramı hepimize kutlu olsun. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk\'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan, aziz şehitlerimizi,  muhterem gazilerimizi sonsuz şükranla anıyorum.\'\'
Kutlamalar kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Ömer Toraman tarafından ödülleri verildi. Şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar halk oyunları gösterisi, tören yürüyüşü ve motosikletlilerin geçişiyle son buldu.

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