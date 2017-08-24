Tokat'ta 'ByLock' operasyonunda 6 gözaltı

TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sulusaray, Niksar ve Erbaa ilçelerinde önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin yaptığı operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen M.Y., F.Y., E.E, S.E., İ.Ç. ve H.Y. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., E.E., F.Y., ve S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Y. ve İ.Ç.\'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

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