Tokat'ta Atatürk özlemle anıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta, 10 Kasım Atatürk\'ü anma programı kapsamında, Atatürk Anıtı\'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 79\'uncu yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı\'nda anma programı düzenlendi. Programa, Tokat Valisi Ömer Toraman, 48\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende anıta sırasıyla Tokat Valiliği, Tokat Garnizon Komutanlığı ve Tokat Belediyesi çelenkleri sunuldu. Ardından saat 09.05\'te, çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanında temizlik yapan Tokat Belediyesi çalışanları da siren sesi ile işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.



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