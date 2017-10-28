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Tokat’ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

28 Ekim 2017 17:47

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet meydanında düzenlenen törene Tokat Valisi Ömer Toraman, 48\'inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feramus Şahin, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenkleri sırayla anıta sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

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