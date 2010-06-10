Tokat'ta askeri helikopter düştü: 3 şehit...

T24-

Tokat Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09:50'de Giresun'dan kalkan ve Ankara'ya hareket eden Jandarma Genel Komutanlığı'na ait ''Sikorsky'' tipi askeri helikopterin Tokat sınırları dahilinde merkeze bağlı Gökdere Şehitler Yaylası bölgesinde saat 10:45 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Kazada Jandarma Pilot Yarbay Levent Tabak, Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç ve Teknisyen Jandarma Kıdemli Üstçavuş Kamil Tuna'nın şehit olduğu açıklandı.







HELİKOPTER DÜŞTÜKTEN SONRA PATLADI





Tokat Valisi Şerif Yılmaz, helikopterin bölgedeki yopun sis nedeniyle düşmüş olabileceğini belirtirken, kazanın ardından jandarma birliklerinin, itfaiye ve acil yardım ekiplerinin, arama kurtarma timlerinin bölgeye gönderildiğini, helikopterin yandığını söyledi.





Askeri helikopterin düştüğü Şehitler ve Gölcük köyleri arasında bulunan Topçam Yaylası yakınlarındaki ormanlık alana çok sayıda jandarma, arama-kurtarma ve sağlık ekipleri geldi.

Bölgeyi kordon altına alan jandarma ekipleri, basın mensupları ve sivil vatandaşları helikopterin düştüğü alandan yaklaşık 1 kilometre öteye uzaklaştırdı.





Helikopterin düştüğü bölgede çobanlık yapan Remzi Akkavak, helikopterin alçalarak geldiğini, bir süre sonra da düştüğünü belirterek, helikopter düştükten sonra patlama sesi duyduğunu ifade etti.



YARBAY 2 ÇOCUK BABASIYDI





Şehit olan Jandarma Pilot Yarbay Levent Tabak'ın Milas'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi Milas İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cemal İyigün verdi.



Çocuklarının şehit olduğu haberinin ardından fenalaşan babası Mustafa ve annesi Ayşe Tabak'a sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit Yarbay Tabak'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.