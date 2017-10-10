Tokat'ta Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın ismi meydana verildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- İSTANBUL’da dün oynan karşılaşmada İngiltere’yi 2- 1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı takım kaptanı Osman Çakmak’ın memleketi Tokat’ın Zile İlçesi\'nde büyük sevinç yaşandı. Güneydoğu gazisi Çakmak\'ın adı ilçedeki bir meydana verildi.

Dün akşam oynan karşılaşmada takıma galibiyeti getiren golü atan Osman Çakmak’ın Zile’de yaşayan annesi Sultan ve ağabeyi Mehmet Çakmak karşılaşmadan sonra evlerinde tebrikleri kabul etti. Büyük sevinç yaşayan Çakmak ailesini çok sayıda kişi ziyaret etti.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel de aileyi ziyaret ederek, Osman Çakmak’ın ismini Yeni Devlet Hastanesi yanındaki meydana verdiklerini ve ismin yazılı olduğu levhanın asıldığını söyledi. Vidinel, sözlerini şöyle sürdürdü:

\'\'Gazi Osman Çakmak kardeşimiz Güneydoğu\'da görevli iken 1997 yılında mayın patlaması sonucu sağ ayağını kaybetti. Ama hiçbir zaman hayattan umudunu kesmedi. Tedavisinin ardından Zile ilçemizde 5 yıl boyunca yaşadı. Daha sonra ise iş nedeniyle Ankara’ya taşındı. Kardeşimizi dün televizyonda izlerken attığı gol sonrasında göz yaşlarımı tutamadım. İlçemizde bulunan yeni hastane meydanının da ismini belediye meclis üyelerimizin oylarının tamamı ile Gazi Osman Çakmak Meydanı olarak değiştirdik ve meydana ismini yazılı olduğu tabelamızda bugün astık.\'\'

Anne Sultan Çakmak da oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.



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