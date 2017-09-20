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Tokat'ta 'Ahi yemeğine' Muharrem ayı ertelemesi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta Ahilik haftası programı kapsamında cuma günü il genelinde verilecek olan ahi yemeği Muharrem ayı nedeniyle ertelendi

20 Eylül 2017 18:10

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta Ahilik haftası programı kapsamında cuma günü il genelinde verilecek olan ahi yemeği Muharrem ayı nedeniyle ertelendi.
18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik haftası kapsamında il genelinde cuma günü öğle namazı sonrasında verilecek olan ahi yemeği Muharrem ayı olması nedeniyle iptal edildi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, cuma günü verecekleri yemeğin Muharrem ayına denk gelmesi ve oruç tutan vatandaşlar bulunması nedeniyle ertelediklerini söyledi. Aydoğan, \'\'Yarın başlayacak olan mübarek muharrem ayının ilk günü bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda da bu mübarek güne denk gelen, muharrem ayının içerisinde haftamızın son günü olan cuma gününde, cuma namazı sonrasında sanayi de geleneksel hale gelmiş olan bir yemeğimiz var idi. Muharrem ayına gelmesi münasebetiyle, sadece bu yıla mahsus olmak üzere yemeği ertelemiş bulunuyoruz. Oruçlu vatandaşlarımız olacağı düşüncesiyle bu yemek komitemizin ortaklaşa aldığı karar ile bir başka zamana alındı\'\' dedi.

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