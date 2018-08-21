Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta Kurban Bayramı\'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu.

Tokat\'ta Kurban bayramı dolayısıyla protokol üyeleri sabah saatlerinde Erenler Mezarlığı\'nda bulunan şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua etti. Vali Ömer Toraman ve il protokolü daha sonra Gaziosmanpaşa Karakolunda görevli polis memurları ile bayramlaştı.

Bayramın ilk gününde kurban kesen vatandaşlardan bazıları, kazara kendilerini yaraladı. Yaralanan 32 kişiye hastanelerde müdahale edildi. Tokat Belediyesi tarafından kent merkezinin 40 noktasında belirlenen kurban kesim yerlerine vatandaşların ilgi göstermediği görüldü.

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