Tokat'ta 9 kadına FETÖ gözaltısı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Hakim ve Savcı Çalışma Evleri\'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 9 kadın gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin Hakim ve Savcı Çalışma Evleri\'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tokat merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, Manisa\'da aralarında avukat ve hakimlikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Tokat\'a getirilen şüpheliler Tokat Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.