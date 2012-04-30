Tokat'ta '3 Lig'e çıkma savaşı 'yaşandı!

Tokat'ta, Çorum Belediyespor ve 1930 Bafraspor arasında oynanan Spor Toto 3. Lig'e yükselme maçının ardından olaylar çıktı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından 1930 Bafraspor taraftarları koltukları kırarak saha içine attı.

Polis gözetiminde dışarı çıkarılan 1930 Bafraspor taraftarları, Çorum Belediyespor taraftarlarının bulunduğu kapıyı tekmeleyerek, rakip takımın taraftarlarının bulunduğu tribüne taş attı.

Olaylara biber gazı ve copla müdahale eden 2 çevik kuvvet polisi ile bazı taraftarlar yaralandı. 1930 Bafraspor taraftarlarının da otobüsleri hareket edene kadar polis ekiplerine taş attığı görüldü. Polis ekipleri, bazı taraftarları gözaltına aldı.

Bu arada Çorum Belediyespor taraftarları ve futbolcuları 3. Lig'e çıkmanın sevincini yaşadı.