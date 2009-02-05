Tokat'ta 291 mermi

Tokat'ta bir çöp bidonunda 291 adet kaleşnikof mermisi, Erzincan'da da boş bir arazide 1 adet patlamamış havan mermisi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Dokuztaşlar Sokak'taki bir çöp bidonunda çok sayıda mermi gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, çöp bidonunda 12 kutu içinde 240 adet, ayrıca poşet içerisinde de 51 adet olmak üzere toplam 291 adet kaleşnikof piyade tüfeği mermisi buldu.

Olay yerinde yapılan araştırmanın ardından mermiler incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Erzincan'da havan mermisi



Erzincan'da da boş bir arazide 1 adet patlamamış havan mermisi bulundu.

Barış Mahallesi'nde, çiftçilik yapan Asiye Polat, tarlası için boş bir alanda biriktirdiği hayvan gübresi yığını içerisinde patlamamış havan mermisi buldu.

Jandarma ve polis ekipleri, konuyla ilgili bilgi verilmesi üzerine, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanı ekipleri, havan mermisini patlatarak imha etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.