T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tokat'ta 111 litre sahte rakı ele geçirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Zile İlçesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 111 litre sahte rakı ele geçirildi

13 Eylül 2017 14:57

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Zile İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 111 litre sahte rakı ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile İlçesi\'ne bağlı Yalınyazı Köyü\'nde piyasaya sürülmek üzere sahte rakı üretimi yapıldığı ihbarı aldı. Jandarma ekipleri, ihbarı değerlendirerek Yalınyazı Köyü\'nde ikamet eden F.G.\'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 111 litre sahte rakı, 700 litre damıtılmaya hazır fermente alkol, doldurulmaya hazır 31 boş rakı şişesi, 2 kaçak rakı imal düzeneği ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Sahte rakılara jandarma tarafından el konulurken, gözaltına alınan F.G. ve H.Y. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHATOKAT ZileTokatJandarma KomutanlığıZileYalınyazı KöyüJandarmaKöyüEvdeSahteFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24