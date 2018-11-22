T24 LogoT24 Logo
Spor

Tokatspor Teknik Direktörü Ahmet Kazım Ertem istifa etti 

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKATSPOR Teknik Direktörü Ahmet Kazım Ertem görevinden istifa etti

22 Kasım 2018 17:41

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKATSPOR Teknik Direktörü Ahmet Kazım Ertem görevinden istifa etti. 
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor\'da 7\'inci haftada göreve getirilen, 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan teknik direktör Ahmet Kazım Ertem, istifa etti. İstifasıyla ilgili açıklama yapan Ertem, \"Bu süreçte özellikle Tokatspor taraftarına verdikleri her türlü destek için teşekkür ederim. Onlara verdiğim sözü tutamadım, kusura bakmasınlar. Taraftarlarımızı çok seviyorum, haklarını helal etsinler\" dedi.
Sezona Murat Yoldaş ile başlayan Tokatspor, başarısız sonuçların ardında Ahmet Kazım Ertem ile anlaşmıştı. Tokatspor yeni teknik direktör arayışına başladı. 

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKATDHATOKATSPOR Teknik Direktörü Ahmet Kazım ErtemLig Kırmızı GrupTokatsporAhmet Kazım ErtemErtemSezona Murat Yoldaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24