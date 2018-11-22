Tokatspor Teknik Direktörü Ahmet Kazım Ertem istifa etti 

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKATSPOR Teknik Direktörü Ahmet Kazım Ertem görevinden istifa etti.

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor\'da 7\'inci haftada göreve getirilen, 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan teknik direktör Ahmet Kazım Ertem, istifa etti. İstifasıyla ilgili açıklama yapan Ertem, \"Bu süreçte özellikle Tokatspor taraftarına verdikleri her türlü destek için teşekkür ederim. Onlara verdiğim sözü tutamadım, kusura bakmasınlar. Taraftarlarımızı çok seviyorum, haklarını helal etsinler\" dedi.

Sezona Murat Yoldaş ile başlayan Tokatspor, başarısız sonuçların ardında Ahmet Kazım Ertem ile anlaşmıştı. Tokatspor yeni teknik direktör arayışına başladı.

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