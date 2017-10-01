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Spor

Tokatspor-Mersin İdmanyurdu: 2-0

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) STAT:Gaziosmanpaşa HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Musa Murat Emre (xxx), Onur Tanrıverdi (xxx) TOKATSPOR: Vedat (xx)- Ömercan (x), Ercüment (xx), Ali Kemal (xxx) (Dk

01 Ekim 2017 20:15

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)
STAT:Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Musa Murat Emre (xxx), Onur Tanrıverdi (xxx)
TOKATSPOR: Vedat (xx)- Ömercan (x), Ercüment (xx), Ali Kemal (xxx) (Dk.66 Emin xx), Arif (xx) (Dk.80 Nezir), Burak (xx) (Dk.60 Recep xx), Alperen (xx), Emre Hasan (xxx), Mehmet (xx), İsmet (xx), Erkan (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Hasan (xx)- Mesut (xx), Kudbettin (xx), Emrah (xx) (Dk.85 Oğulcan), Mahmut (xxx), Batuhan (xx), Emre Güney (xx), Nurullah (xx), Emre Can (xx), Utku (xx), Gökhan (xx)
GOLLER: Dk.36 Emre Hasan, Dk 63 Alperen (Tokatspor)
SARI KARTLAR: Arif, Ömercan, Alperen, Recep (Tokatspor), Batuhan, Kudbettin (Mersin İdmanyurdu)
KIRMIZI KART: Dk.78 Emin (Tokatspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor kendi sahasında Mersin İdmanyurdu’nu  2 -0 yendi.
20’nci dakikada Mersin İdmanyurdu atağında Ali Kemal’in ceza sahası dışından sert şutu auta gitti.
31’inci dakikada sağ kanattan Emre Güney’in ceza sahası içerisine kestiği ortada Mahmut’un kafa vuruşunda top kaleci Vedat’ta kaldı.
36’ncı dakikada Ali Kemal’in ceza sahası içerisine kestiği ortada Emre Hasan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
73’üncü dakikada Recep’in ortasında topla bulaşan Alperen’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
78\'inci dakikada Tokatspor’da  2\'nci sarı kartını gören Emin kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maç 2-0 Tokatspor\'un üstünlüğü ile sona erdi.

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