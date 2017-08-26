Tokatspor-Afjet Afyonspor: 2-2

Fatih YILMAZ / TOKAT, (DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER:Yakup Bakır (xxx), Asker Bülent Uludoğan (xxx), Ali Tuna (xxx)

TOKATSPOR: Vedat (xxx)- Murat (xx), Ömercan (x), Yaşar (xxx), Ercüment (xx), (Dk.82 Nezir), Ali Kemal (xx), Alperen (xxx), Emre Hasan (xx), Mehmet (xx), Batuhan (xxx), (Dk.76 Arif xx), Hakan (xx), (Dk.89 Recep)

AFJET AFYONSPOR: Murat (xx)- Ömer Çelik (xx), Bayram (x), Yasin (xx), Ömer Faruk (xx), (Dk.63 Oltan xx), Serdar (x), Nazmi (xxx), Ali (xx), Tugay (xxx), (Dk.77 Emre xx),İsmet (xx), Murathan (xx), (Dk.82 Erdi)

GOLLER: Dk.26 Yaşar, Dk.33 Alperen (Tokatspor), Dk.22 Tugay, Dk.90 Oltan (Afjet Afyonspor)

KIRMIZI KART: Dk.66 Yaşar (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Alperen, Vedat, Ercüment (Tokatspor), Murathan, İsmet (Afjet Afyonspor)

SPOR Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor sezonun ilk maçında sahasında Afjet Afyonspor ile 2-2 berabere kaldı.

20\'inci dakikada gelişen Tokatspor atağında Ali Kemal\'in ceza saha içerisine yaptığı ortada topla buluşan Alperen’in vuruşunda top kaleci Murat’ta kaldı.

22\'inci dakikada Afjet Afsyonspor atağında Ekrem\'in pasıyla buluşan Tugay topu ağlara gönderdi: 0-1.

26\'ıncı dakikada Ercüment’in kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yaşar’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

33’üncü dakikada Tokatspor atağında Batuhan\'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Alperen’in sert vuruşuyla top ağlarla buluştu: 2- 1

66’ıncı dakikada Tokatspor’da Yaşar ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

75’inci dakikada Tokatspor atağında Ömer Faruk’un ceza sahası içerisine kestiği ortada topla buluşan Alper\'in sert şutu üsten auta gitti.

90’ıncı dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında İsmet\'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oltan’ın vuruşunda top bir kez daha filelere gitti. 2-2

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