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Spor

Tokatspor - Sivas Belediyespor : 2-3

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) STAT: Gaziosmanpaşa  HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Ercan Aydın (xx) , Abdurrahman Atabay (xx) TOKATSPOR:  Akın İsmail (xx) - Hakan (xx), Hasan (xx), Teoman (xx) (Dk

25 Şubat 2018 19:04

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa 
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Ercan Aydın (xx) , Abdurrahman Atabay (xx)
TOKATSPOR:  Akın İsmail (xx) - Hakan (xx), Hasan (xx), Teoman (xx) (Dk.71 Batuhan xx), Ömercan (xxx), Muhammed (xx), Alperen (xxx), Mehmet (xx), Emin (xxx), Enes (xx)(Dk.88 Murat), Ercüment (xx) (Dk.84 Erkan)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx) - Tunay (xx), Ali Aydın (xx), Nuri (xx), Feyyaz(xxx), Ahmet (xx), Samet (xx), Hüseyin (xxx), Seyid Ahmet (xx) (Dk.67 Eren xx), Sinan (xx) (Dk.83 İlker ), Niyazi (xxx) (Dk.76 Hakan xx)
GOLLER: Dk. 24 Ercüment, Dk. 26 Alperen (Tokatspor) Dk. 9 ve Dk. 20 Niyazi, Dk. 85 Hüseyin (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Alperen, Mehmet, Emin, Hakan (Tokatspor), Sinan, Feyyaz (Sivas Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 24\'üncü haftasında Tokatspor kendi sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

9\'uncu dakikada Sivas Belediyespor atağında sol kanatta topla buluşan Niyazi\'nin ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1 
20\'nci dakikada Sivas Belediyespor\'un köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa yükselen Niyazi\'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
24\'ncü dakikada gelişen Tokatspor atağında Ömercan\'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Ercüment\'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2 
26\'nci dakikada Tokatspor atağında ceza sahası içerisinde Alperen\'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2 
57\'nci dakikada gelişen Tokatspor atağında sağ kanattan orta açan Hakan\'ın ortasında topla buluşan Ercüment\'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. 
74\'üncü dakikada Samet\'in ceza saha dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı
85\'nci dakikada Tunay\'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Hüseyin’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2 - 3

Karşılaşma konuk takım Sivas Belediyespor\'un 3- 2 üstünlüğü ile sona erdi.  

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