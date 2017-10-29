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Spor

Tokatspor - Menemen Belediyespor: 1-1

Fatih YILMAZ / TOKAT, (DHA) STAT: Gaziosmanpaşa HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Ali Can Alp (xx) TOKATSPOR: Akın (xx)-  Hasan (xx), Murat (xx), Ömercan (xxx) Ercüment (xx) (Dk

29 Ekim 2017 19:39

Fatih YILMAZ / TOKAT, (DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Ali Can Alp (xx)
TOKATSPOR: Akın (xx)-  Hasan (xx), Murat (xx), Ömercan (xxx) Ercüment (xx) (Dk. 74 Burak xx), Ali Kemal (xxx), Alperen(xx), Enes (xx) (Dk. 82 Recep), Emre Hasan (xx), Mehmet (xx), Nezir (xx) (Dk. 89 Yaşar)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xx)- Semih (xx), Veli (xx), Gökhan Sinanoğlu (xx), Yasin (xxx), Murat (xx), Taşkın (xx)( Dk. 46 Ardahan xx), Samet (xx) (Dk. 89 Cihan), Mustafa (xx), Samed Ali (xx) , Kerem (xxx) (Dk. 76 Gökhan Ünal xx)
GOLLER: Dk. 23 Emre Hasan (Tokatspor) - Dk. 52 Kerem (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Murat, Mehmet (Tokatspor) - Gökhan Sinanoğlu (Menemen Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor kendi sahasında Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
14’üncü dakikada Gökhan’ın ceza sahası içerisinde yaptığı ortada topla buluşan Samed’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
23’üncü dakikada Nezir’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Emre Hasan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
52’nci dakikada Menemen Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde Kerem’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Maç 1-1 berabere sona erdi.  

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