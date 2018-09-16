Tokatspor - Menemen Belediyespor: 0-1

Fatih YILMAZ / TOKAT (DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Oktay Taş (xxx), Ejder Yapıcı (xxx), Kadir Kantekin (xxx)

TOKATSPOR: Akın (xx), Bekir (xx) (Dk. 64 Ramazan xx), İsa (xx), Azad (xx), Berat Tosun (xx) (Dk.70 Erhan xx), Barış (xx), Erhan (xx), Anıl (xx), Recep (xx) Bilal (xx) (Dk. 62 Çağrı xx), Berat Çetinkaya (xx)

MENEMEN BELEDIYE SPOR: Amir (xxx), Mustafa (xx), Veli (xxx), Samet (xx), Taşkın (xx) Umut (xx) ( Dk.80 Murat xx), Ali (xx) (Dk. 70 Vedat xxx), Mert (xx), Okan (xx) (Dk 63 Serhat xx), Semih (xx), Alberk (xx),

GOLLER: Dk. 77 Veli (Menemen Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Berat Çetinkaya, Barış (Tokatspor) - Umut, Okan, Serhat (Menemen Belediye Spor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Tokatspor kendi sahasında Menemen Belediyespor\'a 1-0 mağlup oldu.

30\'uncu dakikada Menemen Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde toplam buluşan Umut\'un sert şutunda top kaleci Akın\'da kaldı.

35\'inci dakika da Tokatspor atağında Bekir ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Barış\'ın sert şutunda top az farkla auta çıktı.

71\'inci dakikada gelişen Menemen Belediye Spor atağında topla bulaşan Umut\'un vuruşuyla top az farkla auta çıktı.

77\'nci dakika da Mustafa\'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Veli\'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

Karşılaşma konuk takım Menemen Belediyespor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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