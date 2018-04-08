Tokatspor - Kocaeli Birlikspor: 3-1

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

STAT:Gaziosmanpaşa

Hakemler: Sezer Yalçın (xxx), Ferhat Dalgıç (xx), Hasan Erdoğan (xx)

TOKATSPOR: Akın (xx) – Hasan (xx), Ömercan (xx), Yaşar (xx) (Dk. 68 Emin xx), Ercüment (xxx), Alperen (xxx) (Dk.80 Burak x), Mehmet (xx), Nezir (xxx), Murat (xx), Recep (xx) (Dk. 68 Teoman xxx), Hakan (xx)

KOCELİ BİRLİKSPOR: Onur (xx)- Özgür (xx), Emirhan (xxx), Raif (xx) (Dk.81 Berke x), Melih (xx), Talha (xx), Berat (xx) (Dk. 63 Semih xx), Kemal (xxx), Emrecan (xxx), Enes (xx), Semih (xx) (Dk.75 Faruk xx)

GOL: Dk.17 Ercüment, Dk.23 Alperen, Dk 52 Nezir (Tokatspor), Dk.92 Melih (Kocaeli Birlikspor)

SARI KARTLAR: Yaşar (Tokatpsor), Talha, Semih (Kocaeli Birlikspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, kendi sahasında Kocaeli Birlikspor ile karşılaştı. Karşılaşma 3-1 Tokatspor\'un galibiyeti ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17’nci dakikada gelişen Tokatspor atağında ceza sahası içerisinde Nezir\'in ortasında topla buluşan Ercüment’in vuruşunda top ağlarla gitti. 1- 0

23’üncü dakikada Tokatspor\'lu futbolcu Yaşar\'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alperen’in şutu top oldu. 2-0

52’nci dakikada Tokatspor atağında ceza sahası içerisinde topu alan Nezir’in sert şutunda top ağlarla buluştu. 3- 0

92\'nci dakikada gelişen Kocaeli Birlikspor atağında Melih\'in ceza sahası içindeki sert şutunda top ağlara gitti. 3- 1

Karşılaşma ev sahibi Tokatspor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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