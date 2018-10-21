Tokatspor - Kırklarelispor: 1-0

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xxx), Caner Eroğlu (xxx), Kenan Özcan (xxx)
TOKATSPOR: Akın (xx) - Azad (xx), Gökalp (xx), Berat Tosun (xxx)( Dk. 73 Çağrı xx), Barış (xx) (Dk. 57 Recep xxx), Erhan (xx), Enes (xx), Berat Çetinkaya (xx), Bekir (xx), Hasan (xx), Muhammed (xx) (Dk. 56 Bilal xx)
KIRKLARELİSPOR: Kazım (xx) - Davut (xx), Nuh (xx), Müslüm (xx), Abdurrahim (xx), Caner (xx), Denis (xx), Mert (xx) (Dk. 79 Semih xx), Yüksel (xx) (Dk. 46 Emre xx) , İlter (xx), Ahmethan (xx) (Dk. 54 Hakkı xx)
GOL: Dk. 63 Berat (Tokatspor)
SARI KARTLAR: Erhan, Bekir, Recep (Tokatspor), Nuh, Denis, Yüksel, Davut, Semih (Kırklarelispor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, kendi sahasında Kırklarelispor’u 1-0 yendi. Tokatspor, 9\'ncu haftanın sonunda ilk galibiyetini aldı.
60\'ıncı dakikada Recep\'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Kazım topu kornere çıkarttı. Recep\'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Azad\'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
63\'üncü dakikada Erhan\'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berat\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşma Tokatspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)