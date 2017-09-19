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Spor

Tokatspor - Kahramanmaraşspor: 0-1 (Türkiye Kupası)

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) STAT:Gaziosmanpaşa HAKEMLER: Yasin Kol (xxx), Hasan Eroğan (xxx), Mürvet Yavuztürk (xxx) TOKATSPOR: Akın İsmail (xx)- Hasan (x), İsmet (xx), Erkan (xx),Enes (xx), Emin (xx), Recep (xx) (Dk

19 Eylül 2017 18:45

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

STAT:Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Yasin Kol (xxx), Hasan Eroğan (xxx), Mürvet Yavuztürk (xxx)

TOKATSPOR: Akın İsmail (xx)- Hasan (x), İsmet (xx), Erkan (xx),Enes (xx), Emin (xx), Recep (xx) (Dk.105 Teoman xx), Ercüment (xx) (Dk.46 Burak xx), Nezir (xx) (Dk.50 Bekir xx), Alperen (xx), Arif (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx) – İbrahim Ethem (xx), Ramazan (xx), Evren Kilarcı (xx), Evren Horozal (xx), Yusuf (xx), Onur (xx) (Dk.77 İbrahim xx), Timuçin (xx), Aydın (xx) (Dk. 100 Timur xx), Okan (xx) (Dk.61 Hüyesin xx), Serbay (xx)

GOL:  Dk.101 Hasan (K.K.) (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: İsmet, Burak (Tokatspor), Okan, Evren Kilarcı , Timuçin, Timur (Kahramanmaraşspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3\'ncü tur eleme maçında Tokatspor, uzatmalarda Kahramanmaraşspor\'a 1-0 yenilerek elendi.

19’ncu dakikada Arif’in ceza sahası dışından sert şutu auta gitti.

36’ncı dakikada Serbay’ın ceza sahası içerisine kestiği ortada top kaleci Özkan’da kaldı

68’nci dakikada gelişen Tokatspor atağında ceza sahası içersinde topla buluşan Alperen’in vuruşunda top az farkla auta gitti.

72’nci dakikada Ramazan ile gelişen Kahramanmaraşspor atağında Evren Hozal’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla bulaşan Hüseyin’in sert vuruşunda top kaleci Akın’da kaldı.

90\'ıncı dakikada Alperen\'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Arif, topu kontrol edemeyince defans uzaklaştırdı.

Normal süre 0-0 tamamlanınca  karşılaşma uzatmalara gitti.

101’nci dakikada Kahramanmaraş atağında Ramazan’ın sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada Tokatspor savunmasında Hasan’ın ters vuruşu ağlara gitti. 0-1

Rakibine yenilen Tokatspor kupaya veda etti.

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