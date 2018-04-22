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Spor

Tokatspor - İnegölspor: 1- 2

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) -  STAT:Gaziosmanpaşa HAKEMLER:Burak Pakkan (xxx), Ali Etlikçi (xxx), Ali Can Alp (xxx) TOKATSPOR:  Akın (x) - Hasan (xx), Ömercan (xx), Erkan (xx), Murat Can (xx) (Dk

22 Nisan 2018 20:28

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - 

STAT:Gaziosmanpaşa
HAKEMLER:Burak Pakkan (xxx), Ali Etlikçi (xxx), Ali Can Alp (xxx)
TOKATSPOR:  Akın (x) - Hasan (xx), Ömercan (xx), Erkan (xx), Murat Can (xx) (Dk.53 Ercüment xx), Bekir (xxx) (Dk.59 Nezir xx),  Alperen (xxx), Teoman (xx) (Dk.86 Burak), Muhammed (xx), Emin (xx), Enes (xx)
İNEGÖLSPOR:  Mustafa (xx)- Enes Bayır (xx), Murat (xxx), Kemal (xx), İsa (xx), Emirhan (xx), Raif (xx),Cengiz (xxx), Enes Ata (xx) (Dk.46 Yasin xx), Ahmet (xx) (Dk.46 Kaan xx), Ömer (xxx) (Dk.89 Burhan)
GOLLER:  Dk. 37 Alperen (Tokatspor)- Dk.76 Murat, Dk.85 Akın(KK)(İnegölspor)
SARI KARTLAR: Ömer Can (Tokatspor) Enes Ata, Enes Bayır, Emirhan, Yasin (İnegölspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor kendi sahasında İnegölspor’a 2-1 yenildi.
37’nci dakikada Alperen’in ceza sahası dışarısından kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.
60’ıncı dakikada İnegölspor atağında sol kanatta topla buluşan Kemal’in ceza sahası dışından vuruşunda top auta çıktı.
76’nci dakikada Emirhan’ın ceza sahası dışarısından kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Murat’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
84’üncü dakikada gelişen İngölspor atağında ceza sahası içerisinde topla bulaşan Raif’in vuruşunda top direğe çarptıktan sonra kaleci Akın’a çarparak ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşma konuk takım İnegölspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 
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