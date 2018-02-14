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Spor

Tokatspor - Bucaspor : 1-0

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) STAT:Gaziosmanpaşa  HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Cemil Tunç (xx) TOKATSPOR: Akın (xxx)- Murat (xx), Ömercan (xx), Yaşar (xx), Ercüment (xx)( Dk

14 Şubat 2018 18:50

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

STAT:Gaziosmanpaşa 
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Cemil Tunç (xx)
TOKATSPOR: Akın (xxx)- Murat (xx), Ömercan (xx), Yaşar (xx), Ercüment (xx)( Dk.79 Muhammet Şükrü xx), Alperen (xxx), Mehmet (xx), Nezir (xx)(Dk.63 Teoman Sefa xxx), Emin (xx), Batuhan (xx) (Dk.46 Recep xxx), Hakan (xxx)
HATAYSPPOR: Hüseyin (xx), Emre Toraman (xxx) (Dk.77 Deniz xx), Onur (xx), İlyas (xx), Emre Özkan (xx), Murat (xx), Enes (xx) (Dk.60 Oğuz xx), Uğurcan (xxx), Abdullah (xx), Sancar (xx), Saruhan (xx) (Dk.88 Çağlayan )
GOL: DK. 68 Teoman (Tokatspor)
SARI KARTLAR: Yaşar, Alperen, Hakan (Tokatspor),

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor kendi sahasında Bucaspor\'u 1- 0 yendi. 
8\'inci dakikada topu orta sahadan ceza sahasına taşıyan Ercüment\'in çektiği şutu Bucaspor kalecisi Hüseyin kornere çeldi.
19\'uncu dakikada gelişen Tokatspor atağında Batuhan\'ın ortasıyla gelen topla penaltı noktasında buluşan Nezir\'in şutu az farkla auta yandan çıktı.
20\'nci dakikada Bucasporlu Uğurcan\'ın kaleye 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.
57\'nci dakikada sağ kanattan gelişen Tokatspor atağında Hakan\'ın ortasında iyi yükselen Ercüment\'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. 
68\'nci dakikada gelişen Tokatspor atağında Alperen\'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Teoman\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşma ev sahibi Tokatspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI 

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