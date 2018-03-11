Tokatspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Yasin Kol (xxx), Erdal Yapıcı (xx) , Çağlar Mehmet Uludağ (xx)

TOKATSPOR: Akın İsmail (xx) - Hasan (xxx), Yaşar (xx) (Dk.89 Recep), Ercüment (xx) (Dk.80 Muhammed Şükrü ), Ömercan (xx), Alperen (xxx), Enes (xx), Mehmet (xxx), Nezir (xx)(Dk.67 Teoman xx), Emin (xx), Hakan (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan (xx)- Erkan (xx), Emre Şahin (xxx), Muhammed Aran (xxx), Mesut (xxx) (Dk.75 Mehmet Bağlı xx), Agah (xx) (Dk.84 Şaban), Emre Balak (xx), Orhan (xx), Mehmet İncebacak (xx) (Dk.59 Batuhan xx), Medeni (xx), Çağrı (xx)

GOLLER: Dk. 34 Ömercan, Dk. 70 Alperen (Tokatspor), Dk. 5 Muhammed Aran (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

KIRMIZI KART: Dk.90 Hasan (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Mesut, Agah (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 26\'ncı haftasında Tokatspor, kendi sahasında karşılaştığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5’nci dakikada sağ kanattan Mesut’un ortası ile ceza sahasında içerisinde topa yükselen Muhammed Aran’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

35’nci dakikada gelişen Tokatspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömercan’ın vuruşunda top ağlarlar buluştu. 1-1

42’nci dakikada orta hakem Yasin Kol’a karşı itirazlarından dolayı Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Tarık Daşgün hakem tarafından tribüne gönderildi.

70’nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alperen’in sert vuruşunda top ağalarla buluştu. 2 -1

Karşılaşma ev sahibi Tokatspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI