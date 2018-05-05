Tokatspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Atila Karaoğla (xxx), Cem Özbay (xxx), Aykut Küçük (xxx)
TOKATSPOR: Akın (xx) - Hasan (xx), Ömercan (xx), Erkan (xx), Teoman (xx), Bekir xx (Dk. 64 Emrecan xx), Alperen (xx), Muhammed (xx), Recep (xx), Emin (xx) (Dk. 79 Murat xx), Berkay (xx) (Dk. 46 Enes xx)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx) - Ömer (xx), Oğuz (xx), Rıdvan (xx), Fatih (xx), Cumhur (xx), Okan (xx), Mansur (xx) (Dk. 80 Ercan), Timur (xx) (Dk. 90 Berat), Mehmet (xx), Muhammet (xx) (Dk. 90 Muhlis)
SARI KARTLAR: Fatih, Mansur, Mehmet (Amed Sportif Faaliyetler)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor kendi sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kaldı.
39’uncu dakikada gelişen Amed Sportif Faaliyetleri atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet’in şutunda top az farkla auta çıktı.
68\'inci dakikada gelişen Tokatspor atağında ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Erdi’de kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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