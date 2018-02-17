Tokatlı minikler bedenleriyle 'Zeytin Dalı' yazdı

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TOKAT’ta Gazipaşa İlkokulu öğrencileri Suriye’nin Afrin bölgesinde mücadele eden askere destek olmak amacıyla, bedenleriyle \'Zeytin Dalı\' yazdı.

Kent merkezinde Çay Mahallesi\'nde bulunan Gazipaşa İlkokulu’nda eğitim gören 125 öğrenci okul bahçesinde bedenleriyle \'Zeytin Dalı\' yazarak, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik yürüttüğü harekata destek verdi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler \"Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez\'\', \'\'Tokat’tan Mehmetçiklere Selam Olsun\'\' sloganları atarak el salladı.

Gazipaşa İlkokulu Öğretmeni Ahmet Emre Faç, \'\'Öğrencilerimiz ile birlikte 1 haftadır bu figürü çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bizlerden istekte bulundular. Suriye’deki askerlerimiz için bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Biz de bu figürü bulduk ve ‘Zeytin Dalı’ diye yazdık. Her gün dualarımızla biz onlarlayız. Şu anda elimizden gelen bu. Mutluyuz ve gururluyuz, böyle bir orduya sahip olduğumuz için’’ dedi.

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