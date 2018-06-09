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Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Said Uslu'nun cenazesi, Şırnak'ta yapılan törenin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak ile memleketi Tokat'a getirildi

09 Haziran 2018 16:59

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Şırnak\'ta PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Said Uslu\'nun cenazesi, Şırnak\'ta yapılan törenin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne ait uçak ile memleketi Tokat\'a getirildi. Şehidin cenazesi, Tokat Havaalanı\'nda Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, il protokolü ve meslektaşları tarafından karşılandı. Özel harekât polisleri, Şehit Uslu\'nun tabutunu omuzlarına alarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşıdı. Cenaze, tören için Erbaa ilçesine gönderildi.

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