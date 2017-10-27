Tokat Valiliği'nden 'yayla evi' uyarısı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT Valiliği, terörle mücadele kapsamında, vatandaşlara kış aylarında kullanmadıkları yayla evlerinde gıda maddesi ve yaşam malzemeleri bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Tokat Valiliği vatandaşı özellikle yaz aylarında kullandıkları yayla evleri veya yerleşim yerlerinden uzakta yazlık olarak kullandıkları evlerden ayrıldıktan sonra kapılarını kilitli tutmaları, geride yiyecek, içecek türünden gıda maddesi bırakmamaları konusunda uyardı. Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Devletimizin aldığı tedbirler ve yaptığı yoğun operasyonlar sonucunda, bölücü terör örgütü bitme noktasına gelmiştir. Yeterli lojistik destek bulamayan terör örgütü mensuplarının, yayla evlerinden ve yazlık evlerden hırsızlık yaparak hayatlarını idame ettirmeye çalıştıkları tespit edilmiştir. Bu durumda; yayla evi ile yerleşim yeri dışında yazlık evi bulunan ve bu evleri kısa süreliğine kullanıp daha sonra boş, kontrolsüz bırakan değerli vatandaşlarımıza, terörle mücadele konusunda büyük görevler düşmektedir. Söz konusu evlerde çay, şeker, pirinç, un, yağ vb. dayanıklı gıda malzemeleri ile radyo, fener, kazma, kürek, sera naylonu vb. yaşam malzemeleri bırakılmaması ve vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli ve duyarlı olmaları büyük önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki, terör ile mücadele hepimizin görevidir. Göstereceğiniz hassasiyet, ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele kapsamında büyük önem arz etmektedir.\"