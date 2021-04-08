Tokat'ta "İstanbul Sözleşmesi" eylemine polis müdahalesi: 7 kadın gözaltına alındı

Tokat'ta Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle İstanbul Sözleşmesi'nden feshedilmesini protesto eden ve kararın geri çekilmesini isteyen kadınların eylemine polis müdahale etti. Müdahalede 7 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde buluşan kadınlar Niksar Yolu kavşağında basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararının geri çekilmesi talebiyle yapılmak istenen eyleme polis izin vermedi. Polis ekipleri, izinleri bulunmadığını ve söz konusu yerde basın açıklaması yapamayacaklarını söyleyerek dağılmalarını istedi. Eyleme katılanlara müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)