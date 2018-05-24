Tokat polisinden sürücülere iftar yemeği

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam ezanı saatinde yolda olan sürücülere iftar yemeği verdi.

Tokat-Sivas karayolu Geyraz Mahallesi\'nde bulunan uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere iftar yemeği verildi. İftara yakın bir saatte trafik polisleri tarafından ağır tonajlı araçlar durdurularak, sürücüler iftar yemeğine davet edildi. İftar yemeğine, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da katıldı.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, \"Biz bu uygulamamızı iftar saatine yakın bir zamanda yaptık. İftar saatinde trafikçi arkadaşlarımız uzun yol kaptanlarımızı durdurdular. Arkadaşlarımızı davet ettik. İftarımızı hep birlikte açtık. İftar saatinde biliyorsunuz insanlar belli bir saatte bir yere yetişmek için yollarımızda süratli gidiyorlar. Bu sürat de kazaları beraberinde getiriyor. Biz de karayollarındaki bu sürati bir nevi aşağı çekebilmek için böyle bir etkinlik düzenledik\" diye konuştu.

Tokat Emniyet Müdürlüğü\'nün yaptığı bu uygulamadan memnun olduklarını ve ilk defa yolda iftar yemeği ile karşılaştığını söyleyen sürücülerden Erol Dede (56), \"Allah devletimize zeval vermesin. Burada memur arkadaşlarımız ile müdürümüz ile iftar yemeği yiyoruz\" dedi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, iftar sonrası trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunduktan sonra sürücülere çeşitli hediyeler takdim etti.

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