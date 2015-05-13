Tokat polisi Facebook'ta 'Erdoğan'a hakaret' izi sürüyor

Tokat'ta TKP İl Başkanı Cem Kılınç hakkında Facebook'ta "Hırsız, katil Erdoğan" diye yazdığı için Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi gereğince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İsmail Saymaz'ın haberine göre, Cem Kılınç geçen 15 Şubat’ta Facebook hesabında, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın fotoğrafı bulunan ve “Komünist Parti o suça ortak: hırsız, katil Erdoğan” yazılarının olduğu görseli "Diktatörün yargısı her şeyi yapabilir ama gerçekleri değiştiremez. Erdoğan aile boyu hırsızdır. Erdoğan katildir" yorumunu ekleyerek paylaşmıştı. Tokat'ta daha önce de ÖDP İl Başkanı Önder Konuk hakkında da Erdoğan'a "zinrcirleme şekilde hakaret ettiği" iddiasıyla yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Cem Kılınç fotoğrafın altına yorum olarak, “Son bir hafta içerisinde onlarca insan gözaltına alındı. Pazar sabahı itibariyle bunların üçü tutuklandı. Hırsız, katil Erdoğan dedikleri için... Diktatörün yargısı her şeyi yapabilir ama gerçekleri değiştiremez. Erdoğan aile boyu hırsızdır. Erdoğan katildir. Bunu duymak istemeyenlere kötü bir haberimiz var. Gerçekler siz onlardan kaçtıkça peşinizden gelir. Artık dağda taşta bunu okumaya, her yerde duymaya hazır olun. Hırsız, katil Erdoğan” diye yazdı.

Bu yazılar üzerine 29 yaşındaki Kılınç hakkında, “cumhurbaşkanına hakaret” iddiası ve dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Daha önce de ÖDP İl Başkanı Önder Konuk hakkında Facebook’ta Erdoğan’a yönelik olarak “hırsız”, “katil Erdoğan”, “neden tatil etmiyorsun lan” şeklinde paylaşımda bulunarak, 'zincirleme şekilde hakaret ettiği' iddiasıyla yedi yıla kadar hapis cezası istenmişti.