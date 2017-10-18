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Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli İstanbul ve Ordu illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 999 adet ectasy hap, 12 gram esrar, 13 gram bonzai ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı

18 Ekim 2017 15:31

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli İstanbul ve Ordu illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 999 adet ectasy hap, 12 gram esrar, 13 gram bonzai ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tokat merkezli İstanbul ve Ordu\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen K.K., S.K., İ.A., M.G., F.Ö., C.B.Y., E.P., H.T.,T.D., U.Y., S.Y., ve B.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 999 adet ectasy hap, 12 gram esrar, 13 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan şüphelilerin, daha sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. 

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