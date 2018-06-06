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Tokat merkezli FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde, 19 asker hakkında gözaltı kararı verildi

06 Haziran 2018 16:35

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde, 19 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat\'ta, FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bilecik, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Samsun, Tokat ve Yozgat\'ta 2 muvazzaf üsteğmen, 12 muvazzaf astsubay, 2 uzman çavuş, 2 ihraç edilmiş askeri öğrenci ile 1 sivil olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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