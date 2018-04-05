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Tokat merkezli 6 ilde 7 kişiye, FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

05 Nisan 2018 15:07

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında ihraç edilen hakimlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Tokat merkezli 6 ilde çalışma başlatıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin \'mahrem hakim-savcı çalışma evleri\' soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın talimatı üzerine Tokat, Kütahya, Uşak, Ankara, Tekirdağ, Antalya ve Samsun\'da bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerden 3\'ün ihraç edilen hakim, 1\'inin ihraç edilen hakim adayı ve 3\'ünün de hukuk fakültesi mezunu olduğu bildirildi.

 

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