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Tokat merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 19 yakalama kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT merkezli 14 ilde başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14'ü asker, 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10 Ekim 2017 15:37

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT merkezli 14 ilde başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14\'ü asker, 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri yapılanması\' kapsamında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, savcılık kararıyla Tokat merkezli 14 ilde, 14\'ü asker ve 5\'i sivil olmak üzere 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatıyla emniyet müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere yönelik çalışma yürüttü. Gözaltı işlemlerinin başladığı belirtilirken, gözaltılara ilişkin sayı verilmedi.

 

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