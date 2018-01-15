Tokat Jandarmasından kırsalda arama-tarama faaliyeti

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarının geçiş noktalarına yönelik arama- tarama operasyonu yapıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel barınma alanı, geçiş güzergahı ve kış üslenme bölgesi olarak kullanabileceği bölgelere yönelik çalışma yaptı. Arazide bulunması muhtemel depo, yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü maksadıyla düzenlenen 8 küçük çaplı operasyonda keşif, gözetleme ve arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda bölücü terör örgütü unsurlarına ait bulgulara rastlanmadı. Tarama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.



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