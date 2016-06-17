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Tokat Belediyesi'nin iftar yemeğinde 70 kişi zehirlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, yemeklerin hazırlandığı Tokat Belediyesi Sosyal tesislerinden numune aldı

17 Haziran 2016 00:34

Tokat Belediyesi tarafından verilen iftara katılanlardan 70 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Tokat Belediyesi dün Ali Paşa Mahallesi sakinlerine iftar verdi.
Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. İftara gelenlere kavurma, pilav, çorba, kadayıf verildi.

Akşamın ilerleyen saatlerinde iftara katılanlardan bazıları mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu.

DHA'nın haberine göre; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde 10, Tokat Devlet Hastanesi'nde ise 60 olmak üzere 70 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Tedavisi tamamlar taburcu edilirken bazılarının tedavisi ise sürüyor.

Olay sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, yemeklerin hazırlandığı Tokat Belediyesi Sosyal Tesislerine giderek numune aldı. İncelemenin sürdüğü belirtilirken, belediye konuya ilişkin açıklama yapmadı. 

 

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