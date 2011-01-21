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Ekonomi

TOHUMCULUK KANUNUNDA KISMİ İPTAL ANKARA (A.A)

21 Ocak 2011 14:41

-TOHUMCULUK KANUNUNDA KISMİ İPTAL ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Anayasa Mahkemesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, Tohumculuk Kanunu'ndaki bazı yetkilerini ''özel hukuk tüzel kişilerine'' devredebileceğine ilişkin hükmü, ''denetim'' yetkisinin devri yönünden iptal etti. Bu hükmün uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin, ''5553 sayılı Tohumculuk Kanunu'nun, bazı maddelerinin Anayasa'nın Başlangıç maddesi ile bazı maddelerine aykırılığı savıyla iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulması'' talebiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkemenin 13 Ocak'ta aldığı karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Oybirliği ile alınan karara göre, Tohumculuk Kanunu'nun, 15. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve bakanlığın kanundaki bazı yetkilerini, ''kısmen veya tamamen birliğe (Türkiye Tohumcular Birliği-TTB), kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şartları belirlenmek kaydıyla, süreli veya süresiz olarak devredebileceğine'' ilişkin hükümdeki ''... özel hukuk tüzel kişilerine ...'' ibaresini, kanunun 8. maddesinde yer alan ''denetim'' yetkisinin devri yönünden iptal edildi.  Bu hükmün, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlük durduruldu.  Mahkeme, CHP'nin Tohumculuk Kanunu'nun iptalini istediği diğer maddelerinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin taleplerinde ise yürürlüğün durdurulması talebini reddetti. Tohumculuk Kanunu'nun 15. maddesinde, ''Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, kanunun 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen yetkilerini, kısmen veya tamamen birliğe (TTB), kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şartları belirlenmek kaydıyla, süreli veya süresiz olarak devredebilir'' hükmü bulunuyor.  Kanunun 8. maddesinde ise ''Tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişiler, bakanlık tarafından yetkilendirilir ve denetlenir'' hükmü yer alıyor.  Anayasa Mahkemesi, bakanlığın, kanundaki ''tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişileri denetleme'' yetkisinin ''özel hukuk tüzel kişilere'' devrine ilişkin bölümleri iptal etmiş oldu.

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