Tohum makinesine atkısını kaptıran çiftçi öldü

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, çiftçi Muammer Arıoğlu (42), tarlada çalışırken boynundaki atkının tohum makinesine takılması sonucu can verdi.

Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde, Selvioğlu Köyü Hıdırlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Muammer Arıoğlu, çalışan tohum makinesine atkısını kaptırdı. Kendisini kurtarmaya çalışan Arıoğlu da makineye kapıldı. Olayı gören yakınları, makineyi hemen durdurarak Muammer Arıoğlu\'nu makineden çıkardı. Ancak, çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolünde, Arıoğlu\'nun öldüğü belirlendi. Arıoğlu\'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.



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