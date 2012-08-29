Togolu kadınlardan 'seks grevi'

Togo'da muhalefet, Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'nin istifasını sağlamak için kadınlara bugünden itibaren bir hafta süreyle eşleriyle cinsel ilişkiye girmeme çağrısında bulundu.

Seks grevi çağrısı, dokuz sivil toplum örgütü ile yedi muhalif parti ve örgütten oluşan "Togo'yu Kurtaralım" adlı koalisyon hareketi yaptı.

Koalisyonun kadın bölümü sorumlusu Isabelle Ameganvi, bu eylemin siyasi değişim sağlamak için bir "silah" olarak kullanılabileceğini belirtti.

Muhalif koalisyon hareketi, on yıllardır iktidarı elinde bulunduran Gnassingbe ailesinin çekilmesini istiyor. Ameganvi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Erkeklere Togolu kadınların ne istediğini anlatabilmek için elimizde pekçok araç var" dedi.

Bu eylemin, barış için 2003'te benzer bir greve giden Liberyalı kadınlardan esinlendiğini belirten Ameganvi, "Erkekler sesimizi duymayı reddederse seks grevinden daha etkili başka bir eylem yapacağız" dedi.

45 yıllık iktidara karşı

6,6 milyon nüfuslu küçük bir Bati Afrika ülkesi olan Togo'da 40 yıldan fazladır aynı aile iktidarı elinde tutuyor. 38 yıl iktidarda kalıp 2005'te ölen babası Eyadema Gnassingbe'nin yerine geçen Başkan Faure Gnassingbe 2010'da yeniden seçildi. Kadınların eşleriyle yatmama eylemi, Cumartesi günü Lome'de binlerce kişinin katıldığı gösteride ilan edildi.

Gösteri, Ekim'de yapılacak olan parlamento seçimlerinde Gnassingbe'nin partisi lehine olacağı düşünülen yeni seçim reformlarını protesto amacıyla yapıldı.

Ağustos ayında yapılan başka bir protesto gösterisini polis gözyaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış ve 100'den fazla kişiyi tutuklamıştı.

Seks grevi eyleminin katılımcılarından olan Abla Tamekloe, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada "Çocuklarımız hapiste olduğu sürece bu seks grevine devam etmek iyi olur. Böylece onların serbest bırakılmasını sağlayabiliriz" dedi.

Tamekleo, "Benim için bu oruç tutmak gibi bir şey; oruç tutmadan Allah'tan dileğinizi elde edemezsiniz" diye devam etti. (BBC Türkçe)