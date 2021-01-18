TOGG, yerli otomobil fabrikası için 1500 personel işe alacak

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli otomobilin Gemlik'teki üretim tesisinin geldiği son aşamadan bahsedilirken, bu ay içerisinde 220, bu yıl içerisinde ise toplam 1.500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Yapılan paylaşımda, inşaat çalışmalarının geldiği son noktaya da değinildi. 550 bin metrekarelik kazı çalışması yapıldığını ifade eden yetkililer, 225 bin metre kare dolgu yapıldığını, ayrıca 30 bin 900 adet de güçlendirme kolonu yerleştirildiğini açıkladılar. Böylelikle boya, enerji ve gövde üretim birimlerinin altyapı çalışmaları tamamlanmış oldu.

TOGG'un yaptığı açıklama şöyle:

"2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin."

Yaşanan gelişmelere rağmen TOGG'un üretim tesisi için yapılması gereken hala pek çok şey var. Ancak yetkililer, çalışmaların planlandığı gibi gittiğini söylüyorlar. Yani yerli otomobilin üretim tesisi için her şey istenildiği gibi sürüyor ve bu da sevindirici bir durum. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte de seri üretim süreci başlayacak yerli otomobiller, önümüzdeki yılın sonunda banttan inmiş olacak.