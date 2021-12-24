TOGG'un katılacağı dev teknoloji fuarından Facebook ve Amazon'un ardından Google da çekildi

Dev teknoloji firmaları, ABD'de düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'na (Consumer Electronics Show –CES 2022) Covid-19 nedeniyle katılmayacaklarını açıkladı.

Perşembe günü Google, Intel ve Lenovo gibi büyük firmalar, Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde 5-8 Ocak tarihlerinde yüz yüze düzenlenmesi planlanan fuara, Omicron varyantının yarattığı risk nedeniyle katılmayacaklarını duyurdu.

"Ekibimizdekilerin güvenliği ve sağlığı için en iyi seçim olduğunda karar kıldık"

Google'dan yapılan açıklamada "İtinalı bir değerlendirme sürecinden sonra CES 2022'ye katılmaktan vazgeçmeye karar verdik" dendi. Şirket, etkinliğe çevrimiçi olarak katılabilmek için fuarın organizatörü Tüketici Elektroniği Birliği'yle (Consumer Technology Association –CTA) görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Omicron varyantıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bunun ekibimizdekilerin güvenliği ve sağlığı için en iyi seçim olduğunda karar kıldık" ifadeleri yer aldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Google ve Google'a ait şirketlerin tek çatı altında toplandığı Alphabet'e bağlı sürücüsüz otomobil tasarlayan Waymo şirketi de CES 2022'ye çevrimiçi olarak katılacaklarını açıkladı.

Çin merkezli bilgisayar şirketi Lenovo'nun Twitter'dan yaptığı duyurudaysa, "fuar alanındaki tüm faaliyetlerin askıya alındığı" belirtildi.

ABD'deki Silikon Vadisi'nden yarı iletken çip üreticisi Intel de sağlık yetkililerine danıştıktan sonra "dijitale öncelik verilen canlı yayın sistemiyle ve fuar alanında en az sayıda çalışanla" CES 2022'ye katılacaklarını bildirdi.

TOGG, SUV aracını tanıtacak

Öte yandan Türkiye'den elektrikli otomobil üreticisi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da fuara katılacağını açıklamıştı. Böylelikle ilk kez uluslararası bir etkinlikte yer alacak olan TOGG, 2022 sonunda seri üretime hazır hale gelmesi planlanan SUV model aracını tanıtacak.

Fuarın organizatörü CTA tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, etkinliğe en az 2 bin 100 kişinin katılmasının öngörüldüğü bildirilmişti.

Ayrıca bu hafta Meta, Amazon ve Twitter gibi sosyal medya ve teknoloji devleri de fuara yüz yüze katılmayacaklarını açıklamıştı. Şirketlerin etkinliğe çevrimiçi olarak katılıp katılmayacağıysa henüz belli değil.