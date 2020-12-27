TOGG paylaştı; 'yerli ve millî' otomobilde bir yılda neler yapıldı?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tanıtılmasından bu yana bir yıl geçerken, şirketin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. "Yerli ve milli" otomobilde 1 yılda kat edilen aşamalar ve gelinen son durum yer aldı.

İşte bir yıllık süreçte yerli otomobil ile ilgili yapılan çalışmalar:

Batarya

Batarya konusunda Farasis ile iyi niyet mektubu imzalandı.

Binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna gelindi.

Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı.

Enerji depolamada ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı.

Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi için yol haritası oluşturuldu.

Elektrikli platform

Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı.

Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı.

Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı.

Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu.

İleri Sürücü Destek Sistemleri ve bağlantılılık mimarisi oluşturuldu.

Stil tasarımı

Tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı.

İç ve dış desen kombinasyonları ve desen ve malzeme seçimleri tamamlandı.

C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı.

TOGG Bilişim Vadisi Ofisi'nde Tasarım Stüdyosu kurulmaya başlandı.

Tedarik süreci

C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı.

Yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi.

Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edildi.

Tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşvik edildi.

Çalışmalar ne aşamada?

"USE-CASE Mobility" kavramı küresel olarak TOGG adına tescil edildi.

Mobilite ekosistemin çekirdeğini oluşturma çalışmaları başlatıldı.

Kurumlarla, veri entegrasyonu ve işlenmesi konusunda çalışmalar başlatıldı.

Yaygın şarj altyapısı için yaygın paydaşlarla çalışmalar başlatıldı.

Marka ve kullanıcı deneyimi

Hedef kullanıcı analizleri yapılmaya devam edildi. 5 bin 793 kişi ile eğilim, 4 bin 255 kişi ile beklenti ölçümleri yapıldı.

Dijital mecralarda takipçi sayımız yükselişini sürdürdü. (Linkedin 240 bin, Twitter 390 bin, Instagram 120 bin.)

TOGG, tüketici markası ismi olarak belirlendi.

Marka bilinirliği ve desteği yüzde 90 seviyesine yükseltildi.

TOGG ekibi büyüdü mü?

113 kişi olan çalışan sayımız 280 kişiye ulaştı.

86 kişi olan mühendis sayımız 220 kişiye ulaştı.

17 kişiye ulaşan tersine beyin göçü ile küresel yetkinlik ve tecrübe, ülkemize geri kazandırıldı.

Pandemi döneminde, toplam çalışan sayısı ikiye katlandı.

Gemlik Tesisi'nde son durum

Planlara uygun olarak 18 Temmuz 2020 tarihinde inşaata başlandı.

Zemin güçlendirme kolunu üretiminde 24 bin 400 adede ulaşıldı.

Enerji, Boya, Gövde binaları zemin güçlendirmesi tamamlandı, beton dökümüne başlandı.

Üretim hatları için makine, teçhizat alımına başlandı.