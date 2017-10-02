TOFAŞ'ta Darüşşafaka Basketbol maçı hazırlıkları başladı

BURSA, (DHA) - TOFAŞ, ligin yeni sezonunun ilk maçında Darüşşafaka Basketbol ile oynayacağı mücadelesinin hazırlıklarına başlarken, sakatlıkları bulunan Raymar Morgan ve Sammy Mejia takımla çalıştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Ligin ilk haftasında 7 Ekim Cumartesi günü evinde Darüşşafaka Basketbol’u konuk edecek olan mavi-yeşilli ekip, akşam yaptığı tek antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda yaklaşık 2 saat süren idman öncesi Başantrenör Orhun Ene oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Isınma hareketlerinin ardından 5’e 5 taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Bursa temsilcisi, son bölümde serbest şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.

TOFAŞ’ta sakatlıkları geçen Raymar Morgan ve Sammy Mejia antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Pierria Henry idmanın ilk bölümünde takım çalışmasına katılırken, Kadir Bayram’ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı antrenmanda Tony Crocker ve Caner Topaloğlu ise takımdan ayrı idman gerçekleştirdi. TOFAŞ Basketbol Takımı yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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