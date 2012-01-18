Tofaş'ta CEO değişti

T24 - Tofaş CEO'su Ali Pandır, Fiat'ta başka bir göreve atanmak üzere görevden ayrıldı. Pandır'ın yerine Kamil Başaran getirildi.





Ali Pandır 2006'dan beri CEO olarak görev alıyordu.



Tofaş'ın tepe yönetiminde değişiklik yaşandı.



Tofaş CEO'su Ali Pandır, Fiat'ta başka bir göreve atanmak üzere görevden ayrıldı.



Pandır'ın yerine Kamil Başaran, Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak 20 Ocak itibariyle görev alacak.



Tofaş’ta Alfredo Altavilla’nın ardından 2006 yılında CEO koltuğuna oturan Ali Pandır, Türkiye’ye gelmeden önce General Motors bünyesinde Asya-Pasifik ülkelerinde önemli pozisyonlarda bulunmuştu.

Fiat Grubu, Koç Holding ile birlikte ana hissedar olduğu Tofaş'ta yüzde 37.86 pay sahibi.







