TOFAŞ'ta 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren ve bugün Eskişehir Basket ile hazırlık maçı oynayacak TOFAŞ\'ta Caner, Morgan, Henry ve Crocker\'ın sakatlıkları sürüyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2017-2018 sezonu çalışmaları sürüyor. Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde dünü tek antrenmanla geçiren mavi yeşilliler, ısınma çalışmalarının ardından ilk olarak şut ağırlıklı bir idman yaptı. Bursa temsilcisi, ardından 3 grup halinde 4’e 4 savunma ve defans oyun setleri üzerinde durdu. Mavi yeşilliler, yaklaşık bir buçuk saat antrenmanın son bölümünde ise 5’e 5 taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

İdmana sakatlığı bulunan Caner Topaloğlu katılmazken, Raymar Morgan, Pierria Henry ve Tony Crocker ise diğer sahada şut antrenmanı yaptı.

Öte yandan TOFAŞ Basketbol Takımı, sabah saatlerinde ise Eskişehir’e geçti. Saat 18.00\'de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan mavi yeşilliler, bu maçın ardından yeniden Bursa\'ya dönecek.

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