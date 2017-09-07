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Spor

Tofaş'ın eski yıldızı David Rivers, Bormio kampını ziyaret etti

BURSA,(DHA)- TOFAŞ’ın eski yıldız oyuncusu David Rivers, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını İtalya’da sürdüren mavi beyazlıların Bormio kampını ziyaret etti

07 Eylül 2017 16:04

BURSA,(DHA)- TOFAŞ’ın eski yıldız oyuncusu David Rivers, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını İtalya’da sürdüren mavi beyazlıların Bormio kampını ziyaret etti.
1999 ve 2000 yıllarında Tofaş formasıyla üst üste lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ABD\'li basketbolcu, ilk olarak takımın kamp yaptığı otelde Genel Menajer Tolga Öngören, Başantrenör Orhun Ene ve yardımcı antrenörlerle bir araya gelerek sohbet etti. Daha sonra oyunculara başarılar dileyen Rivers, İsviçre temsilcisi Lugano Tigers ve İtalyan ekibi Olimpia Milano’yla oynanan hazırlık maçlarını izledi.
RİVERS TAKIMI İZLEDİ
Yeniden Tofaş Spor Kulübü’nün bir organizasyonunda yer alacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirten David Rivers, “Bundan dolayı çok mutluyum. Burada geçirdiğim 2 günde hem oyuncular, hem teknik heyetle tanışma fırsatı buldum. İzlediğim iki hazırlık maçında da takımda iyi sinyaller gördüm. Kendilerine hem Türkiye liginde, hem EuroCup’ta başarılar diliyorum” diye konuştu.
KULÜBÜN ELÇİSİ OLMUŞTU
Avrupa basketbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan David Rivers, 2017-2018 sezonunda 7Days EuroCup\'ta mücadele verecek olan Tofaş\'ın “Kulüp elçisi” olmuştu. Rivers, Euroleague ‘One Team’ (Tek Takım) başta olmak üzere düzenlenecek çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde Tofaş Basketbol Takımı’nı temsil edecek.

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