T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TOFAŞ'A 500 YENİ İŞÇİ İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2011 15:12

-TOFAŞ'A 500 YENİ İŞÇİ  İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - TOFAŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Pandır, Mart ayından itibaren TOFAŞ'ın üretimini üç vardiyaya çıkararak ilk aşamada 500 yeni işçi alacaklarını, yılın son çeyreğine kadar da sayıyı 1200 kişiye çıkaracaklarını bildirdi. Pandır, yıllık değerlendirme toplantısında, Opel/Vauxhall markaları için Yeni Fiat Doblo temelli Opel Combo modeli üretim planlarına paralel olarak yeni çalışan sayılarını kademeli biçimde artıracaklarını belirtti. Vardiyayı üçe çıkarmakla birlikte hem Opel/Vauxhall markaları Fiat Doblo temelli Opel Combo modelinin üretimine hazırlık yapılacağını hem de iç piyasalarda olası bir yukarı yönlü artışa hazırlıksız yakalanmayacaklarını dile getiren Pandır, ''Mart ayından itibaren üretimimizi üç vardiyaya çıkararak ilk aşamada 500 yeni işçi istihdamı yapacağız. İşçi alımlarına bugünden itibaren başlıyoruz. 2011'in son çeyreğine kadar bu işçi alımlarını kademeli olarak 1.200 kişiye çıkaracağız'' dedi. Pandır, 2010 yılında TOFAŞ'ın, 312 bin adetle Türkiye'de en çok otomobil ve hafif ticari araç üreten otomotiv firması olduğunu ifade ederek, ''Bu yıl üretimimiz geçen yıla göre bir kademe daha yukarıya çıkar. Bu yıl üretimimiz 320 binin üzerinde olur'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24