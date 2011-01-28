-TOFAŞ'A 500 YENİ İŞÇİ İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - TOFAŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Pandır, Mart ayından itibaren TOFAŞ'ın üretimini üç vardiyaya çıkararak ilk aşamada 500 yeni işçi alacaklarını, yılın son çeyreğine kadar da sayıyı 1200 kişiye çıkaracaklarını bildirdi. Pandır, yıllık değerlendirme toplantısında, Opel/Vauxhall markaları için Yeni Fiat Doblo temelli Opel Combo modeli üretim planlarına paralel olarak yeni çalışan sayılarını kademeli biçimde artıracaklarını belirtti. Vardiyayı üçe çıkarmakla birlikte hem Opel/Vauxhall markaları Fiat Doblo temelli Opel Combo modelinin üretimine hazırlık yapılacağını hem de iç piyasalarda olası bir yukarı yönlü artışa hazırlıksız yakalanmayacaklarını dile getiren Pandır, ''Mart ayından itibaren üretimimizi üç vardiyaya çıkararak ilk aşamada 500 yeni işçi istihdamı yapacağız. İşçi alımlarına bugünden itibaren başlıyoruz. 2011'in son çeyreğine kadar bu işçi alımlarını kademeli olarak 1.200 kişiye çıkaracağız'' dedi. Pandır, 2010 yılında TOFAŞ'ın, 312 bin adetle Türkiye'de en çok otomobil ve hafif ticari araç üreten otomotiv firması olduğunu ifade ederek, ''Bu yıl üretimimiz geçen yıla göre bir kademe daha yukarıya çıkar. Bu yıl üretimimiz 320 binin üzerinde olur'' dedi.