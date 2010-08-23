-TOFAŞ: 79 - MISIR MİLLİ TAKIMI: 66 BURSA (A.A) - 23.08.2010 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Tofaş, sezonun ilk hazırlık maçını Mısır Milli Takımı ile yaptı. Karşılaşmayı Tofaş, 79-66 kazandı. Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı çalışmalarla sürdüren Tofaş, İstanbul'da kamp yapan Mısır Mili Takımı ile ilk hazırlık maçını yaptı. Karşılaşmanın birinci periyodunu mavi- beyazlılar 24-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de oyundaki üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devreyi 46-33 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Tofaş, üçüncü çeyreği 65-49 kazandı. Son periyotta konuk ekibin 34 dakikada farkı 7 sayıya kadar indirmesine rağmen yeniden toparlanan Tofaş, karşılaşmayı 79-66 kazandı. Karşılaşmada Tofaş'tan Austin Nıchols 19 sayı üretirken, konuk ekipten Mohamed Khorshed 13 sayı sayı attı. Öte yandan, dün Bursa'ya gelen, bugün Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Amerikalı oyuncu Jason Rowe de karşılaşmayı izledi. Rowe'nin yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara çıkacağı açıklandı. Tofaş, yarın 10 günlük kamp çalışması için Bolu Abant'a gidecek.