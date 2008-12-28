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Ekonomi

Tofaş ve Bosch 26 Aralık’ta üretimini durdurdu

Otomotiv pazarlarındaki daralma ve siparişlerin azalması yüzünden Tofaş ve Bosch, bugün üretimini durduruyor.

28 Aralık 2008 02:00

Otomotiv pazarlarındaki daralma ve siparişlerin azalması yüzünden Tofaş ve Bosch, bugün üretimini durduruyor.

Hafif ticari araç segmentindeki "Doblo"nun yanı sıra Peugeot ve Citroen markalarını bünyesinde barındıran Fransız PSA Grubu ve Fiat için "Mini Cargo" ile "Fiat Linea" üreten Tofaş'ta global pazarlardaki daralma nedeniyle üretime 27 Aralık 2008 - 12 Ocak 2009 tarihlerinde ara verilecek.

Fabrikada yaklaşık 7 bin işçinin çalıştığı, bu süreçte sınırlı sayıda çalışanın görevlerini sürdüreceği, zorunlu izne çıkarılanların ise ücretlerinin yüzde 76'sının ödeneceği öğrenildi.

Daha önce günde bin 100 araç üretim rakamını yakalayan Tofaş'ın, kriz yüzünden günde 750 araca kadar düştüğü bildirildi.

Dizel enjeksiyon sistemleri üreten Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş'de de 27 Aralık 2008 - 2 Ocak 2009 tarihlerinde üretime ara verilecek.

Oyak Renault'da üretim 18 Aralık'ta durmuştu

OYAK Renault ise aynı nedenlerle 18 Aralık'ta üretimini durdurmuştu.

"Megane II Sedan", "Symbol" ve "Clio III" üretip, bunun yüzde 80'inden fazlasını ihraç eden OYAK Renault, fabrikada çalışan toplam 5 bin 300 işçinin büyük bölümü, ücretlerinin yüzde 76'sının ödenmesi kaydıyla 12 Ocak'a kadar zorunlu izne çıkarılmıştı.

Renault'da bazı birimlerde 500 kadar çalışan görevlerini sürdürüyor.

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